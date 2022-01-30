Bolu'da sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu'da sis etkili oluyor

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu kent merkezinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

BOLU (AA) - Bolu kent merkezinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sümer, Karaçayır, Köroğlu, Dağkent, Yaşamkent, Kültür, İzzet Baysal, Sağlık, Aşağı ve Yukarısoku mahallelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İzzet Baysal, Köroğlu, Bolu, Güncel, Haber

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