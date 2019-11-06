Bolu'da sis
Bolu'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bolu'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kentin güney bölümünde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Özellikle, Tabaklar, Karamanlı, Sümer, Karaçayır ve Aktaş mahallelerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşadı.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybetmesi bekleniyor.