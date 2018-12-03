Bolu'da Sis

Bolu'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri sürücülerin kazaya neden olmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, sürücülerden sis nedeniyle sürücülerden araçlarının sis lambalarını açmalarını istedi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün içerisinde etkili olacağı kaydetti. Yetkililer, kentte hafta sonuna kadar zaman zaman sağanak yağış beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.