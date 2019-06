Bolu'da "Şimşir Bayramı Şenlikleri"

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan "Şimşir Bayramı Şenlikleri" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Keçikıran köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan "Şimşir Bayramı Şenlikleri" bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Köyün Şimşirlik mevkinde yapılan şenlikte karakucak güreşleri yapıldı. Şenliğe katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Köy muhtarı Birol Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşirlik mevkinde yapılan şenlikte 360 kilo bulgur ve 460 kilo et ile hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik pilavın davetlilere ayranla birlikte ikram edildiğini söyledi.

Şenlikte güreşlerin de geleneksel olarak yapıldığına dikkat çeken Taşgın, güreşçilerin orta, başaltı ve baş pehlivan olarak mücadele ettiğini, kıyasıya bir mücadelenin sergilendiğini kaydetti.

Düzenlenen şenliğe Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, ilçeye bağlı köy ve mahallelerin muhtarları, güreşmek için gelenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA