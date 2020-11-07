Bolu'da "sihirli mantar" ile yakalanan kadın adliyeye sevk edildi

Bolu'da, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan "sihirli mantar ile yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan "sihirli mantar ile yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında C.A'nin (32) üzerinde arama yapıldı.İlde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı belirlenen kadının üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan "sihirli mantar", ikametinde yapılan aramada ise 116,15 gram gelen esrar ele geçirildi.

C.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla Bolu Adliyesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder