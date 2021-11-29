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BOLU'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 karayolunda bulunan bir trafik ışığı koparak savruldu.

BOLU (DHA) - BOLU'da, şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 karayolunda bulunan bir trafik ışığı koparak savruldu. Karayolları ekipleri trafik ışıklarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Bolu'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 karayolunun Dağkent kavşağında direk üstündeki bir trafik lambası koparak yol kenarına savruldu. Karayolları ekipleri, ışıkların yenilenmesi için çalışma başlattı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle kentte birçok mahallede de elektrik kesintisi yaşandı.

BOLU'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

BOLU'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

BOLU'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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