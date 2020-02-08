Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor
Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor - Haberler

Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

08.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:38
Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor

Dağı D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.


Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde dün başlayan yoğun kar yaşı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tırlar, D-100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geri gönderiliyor. Ankara istikametinde ise Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçların geçişine izin veriliyor.


Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler