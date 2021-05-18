Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
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Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da ani başlayan şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi.

Bolu'da ani başlayan şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bolu kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların bir kısmı apartmanların saçaklarının altında yağmurun geçmesini beklerken, bazıları da cadde üzerinde kurulan şemsiyelerin altında dakikalarca bekledi. Cadde üzerinde balon satan bir vatandaş ise, şiddetli fırtına nedeniyle balonlarını rüzgara kaptırmamak için yoğun çaba gösterdi.

Ağaçlar fırtınaya dayanamadı

Yaşanan şiddetli fırtına sırasında Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. Ayrıca, kent merkezinde şiddetli fırtına sonrası pek çok mahallede elektrikler kesildi. - BOLU

Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Bolu'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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