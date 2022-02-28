Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Haberler

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Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Bolu'da kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'taki apartman dairesinde N.A. ve sevgilisi C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine şiddet uyguladığı öne sürülen C.A'yı sırtından bıçakladı.

Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralı C.A. ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. adliyeye sevk edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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