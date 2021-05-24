Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi
Bolu'da tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük yönüne seyir halinde giden F.V. idaresindeki 55 RJ 460 plakalı tekstil yüklü tırda, Horhor geçidinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tırın yandığını fark eden sürücü, aracı durdurarak Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz