Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi
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Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük yönüne seyir halinde giden F.V. idaresindeki 55 RJ 460 plakalı tekstil yüklü tırda, Horhor geçidinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tırın yandığını fark eden sürücü, aracı durdurarak Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.???????

Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi
Bolu'da seyir halindeyken yanan tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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