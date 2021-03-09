Bolu'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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Bolu'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

09.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:16
Bolu'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mudurnu'dan Bolu istikametine gitmekte olan Şemseddin Zeybek idaresindeki 14 ED 059 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü otomobilini yolun sağ tarafına çekerek durdu.

İhbar üzerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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