Bolu'da seyir halindeki limon yüklü tırda yangın çıktı
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Bolu'da seyir halindeki limon yüklü tırda yangın çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki limon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da seyir halindeki limon yüklü tırda yangın çıktı
03.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:34

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki limon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Nasih A. idaresindeki 27 TL 252 plakalı tırın dorse kısmında Çaydurt mevkisinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yolun sağ şeridine çekerek Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin kontrol altına aldığı yangın, tırın dorsesinde hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle dorsedeki limon kasalarının bir kısmı yola döküldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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