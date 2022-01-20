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Bolu'da şelaleler buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Bolu'da şelaleler buz tuttuBOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şelaleler buz tuttu.

MUDURNU, BOLU (İHA) - Bolu'da şelaleler buz tuttu

BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şelaleler buz tuttu.

Bolu'da, 3 gündür süren kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar indiği Mudurnu ilçesi Büyükcami mahallesinde bulunan şelaleler buz tuttu. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu şelale ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bolu'da şelaleler buz tuttu

Bolu'da şelaleler buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

Mudurnu, Bolu, Güncel, Haber

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