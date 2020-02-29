29.02.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:49

Bolu'da şehitler için yürüdüler

BOLU'da, yaklaşık 100 kişi, İdlib'deki saldırıda şehit olan 33 askeri anlak için 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askerleri anmak için bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü. Kent meydanından başlayan yürüyüşe halk, ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile yürüyenler, Rusya ve Esad rejimine tepki gösterdi. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: DHA

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