Bolu'da, Sazan Yakalama Yarışı Başladı

Bolu'da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na (ASOF) bağlı Oltacılar Derneği'nin öncülüğünde, sazan yakalama yarışı çekilen kuranın ardından bugün başladı.



ASOF 2017 Sazan Balığı Yakalama Yarışması, Bolu kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü'nde dün çekilen kuraların ardından başladı. Yaklaşık 15 farklı ilden 13 takım ve 60 sporcunun bulunduğu yarışmada sporcular en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarışacaklar.



Yarışma hakkında konuşan Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, ülkede yakala bırak kültürünü aşılamak istediklerini ifade ederek, "Üç ayaklı bir yarışma. Birincisi Balıkesir'deydi. İkincisi Bolu'da ve son etabı da 2 hafta sonra Sapanca'da yapacağız. Bugüne kadar Bolu'da tutulan en ağır balık 19 kilo 740 gramdı. Bu ağırlık 4-5 sene Türkiye rekoru olarak gitti. Geçen sene ve önceki sene Sapanca'da daha büyükleri çıktı. Ama biz inanıyoruz ki ülkemizde daha büyük sazanlar var. Ülkemizde yakala bırak kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. En az zararla bu balıkları ait oldukları sulara iade ediyoruz" dedi. - BOLU