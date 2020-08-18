Bolu'da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı
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Bolu'da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı

Bolu'da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı Devrildikten sonra alev topuna dönen tanker sürücüsü yaralı kurtuldu Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan benzin yüklü tanker alev alev yandı.

18.08.2020 02:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:08

Bolu'da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı

Devrildikten sonra alev topuna dönen tanker sürücüsü yaralı kurtuldu

BOLU - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan benzin yüklü tanker alev alev yandı. Kazada, yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kıbrıscık ilçesi Kökez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna benzin götüren Bilal Güngör idaresindeki 41 HK 939 plakalı tanker, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Güngör'ün devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmasının ardından benzin yüklü tankerde yangın çıktı.

Kısa sürede alev topuna dönen tankerden uzaklaşan Güngör'ün ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, Bolu ve Kıbrıscık itfaiyeleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan benzin yüklü tanker, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangının ormanlık alanda bulunan ağaçlara sıçramaması için geniş güvenlik önlemi alan ekipler, uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yaralı sürücü Bilal Güngör ise, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı

Kaynak: İHA

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