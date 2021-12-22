Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

BOLU (AA) - Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda seyreden E.Y. idaresindeki 06 COG 597 plakalı minibüs, Belkaraağaç mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Bolu'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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