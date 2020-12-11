Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

11.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:32

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Mithat T. idaresindeki 06 DT 5456 plakalı hafriyat kamyonu, Çaydurt mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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