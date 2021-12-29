Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Abdulkadir Ç. idaresindeki 34 EKK 239 plakalı hafif ticari araç, Gökören köyü Aşağı Dedekan Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Fırat B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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