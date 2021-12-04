Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, hafif ticari aracın bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, hafif ticari aracın bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul İstikametine seyreden Aziz T. idaresindeki 34 BL 6564 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batı gişeleri mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ardıç'ın (76) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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