22.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:21

Bolu'da, samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı

BOLU - Bolu'da, tavuk üretim çiftliğinin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevlerin çiftliğe sıçramamasını sağlayarak yüzlerce tavuğu telef olmaktan son anda kurtardı. Ekipler, dumanların içinde kalan tavukları yakalayarak dışarı çıkardı.

Yangın, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mehmet Akgün isimli vatandaşın kullandığı ve bitişiğinde tavuk üretim çiftliği bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alevlerin tavuk çiftliğine sıçramadan kontrol altına alındığı yangında çiftlikte bulunan yüzlerce tavuk telef olmaktan son anda kurtarıldı. Dumanların içinde kalan tavukların bir kısmı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA