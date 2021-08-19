Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ovadüzü Mahallesi'nde bulunan Bahaddin Gürel'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin haber verdiği itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Balya, arpa, yem ve buğdayın bulunduğu samanlıktaki yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi
Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi
Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi
Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Alişan Hande Yener Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 00:36:07. #1.14#

title