Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı
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Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı Bolu'da, evlerin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında alev alev yanan samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı

BOLU - Bolu'da, evlerin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında alev alev yanan samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü mahallesi 309'uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında Gürel'e ait samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı
Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı
Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı
Bolu'da samanlık alev alev böyle yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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