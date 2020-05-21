Bolu'da sahur vaktinde yangın paniği
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Bolu'da sahur vaktinde yangın paniği

BOLU'da, sahur vaktinde, kullanılmayan tek katlı ev ve dükkanın bulunduğu ahşap yapı alev alev yandı.

21.05.2020 04:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 04:05

BOLU'da, sahur vaktinde, kullanılmayan tek katlı ev ve dükkanın bulunduğu ahşap yapı alev alev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, sahur için kalkan vatandaşlar endişe içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın saat 02.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana geldi. Sabri Aytugar'a ait tek katlı dükkan ve evin bulunduğu kullanılmayan ahşap yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahur için uyanan vatandaşlar yangını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda vatandaş da panikle yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Sabri Aytugar, İçeride kimse kalmıyor. Sadece elektrikler açıktı. Daha önce oturan kiracı ayrılmıştı. Ben gündüzleri gelip kontrol ediyordum. Buraya devamlı hırsız giriyor. Öyle bir şey oldu muhtemelen. İçeride antika eşyalar vardı. Başka önemli bir şey yoktu. dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bolu'da sahur vaktinde yangın paniği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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