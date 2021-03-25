Bolu'da sahipli hayvanlar kayıt altına alınacak
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Bolu'da sahipli hayvanlar kayıt altına alınacak

25.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:20
Bolu'da sahipli hayvanlar kayıt altına alınacak

Bolu Valiliğince, sahipli hayvanların "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi" kapsamında kayıt altına alınacağı bildirildi.

Bolu Valiliğince, sahipli hayvanların "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi" kapsamında kayıt altına alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında sahipli köpeklerin yılbaşından, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınacağı belirtildi.

Bu kapsamda geçici bakımevlerinden hayvan sahiplenen vatandaşların, belediye tarafından düzenlenen sahipsiz hayvan edinme formuyla sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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