Bolu'da, sağlık çalışanları için hastanede maske dikimine başlandı Bolu'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede oluşturulan terzi odasında sahada kullanılmak amacıyla tıbbi maske üretimine başladı.

Bolu'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede oluşturulan terzi odasında sahada kullanılmak amacıyla tıbbi maske üretimine başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte, virüsten korunma yöntemlerinden birisi olan tıbbi maske ihtiyacı arttı. Tıbbi maske ihtiyacının artması üzerine sağlık çalışanlarının kullanması için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde maske üretimine başlandı. Hastane bünyesinde çalışan ve dikiş bilen 8 kişilik ekiple, yine hastanede oluşturulan terzi odasında günde ortalama 500 tıbbi maske üretiliyor.

"Sahada artan talebi karşılamak istedik"

Maske üretimiyle ilgili bilgi veren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. M.Mustafa Gürdal, "Korona virüs enfeksiyonunun Avrupa'da görülmesiyle birlikte tıbbı koruyucu ekipmanlara olan ihtiyaç sahada her geçen gün giderek artmaktadır. Biz de bu talebi karşılayabilmek adına kendi imkanlarımızı kullanarak sahada artan talebi karşılamak istedik. Personelimizin özverili çalışmasıyla bir planlama yaparak günde yaklaşık 8 personelimizle 400-500 civarında tıbbı koruyucu ekipmanlardan tıbbi maske üretimine başladık. İnşallah ilerleyen günlerde bu sayı kapasitemizi artırarak daha da artıracağız. Hastanemizin tüm kademelerindeki çalışanlarımızın özverili gayretiyle bu salgın hastalığı en sıkıntısız şekilde hep beraber ilimizde mücadele edeceğiz" dedi.

"Piyasa fiyatının 10'da 1'ine malediyoruz"

Hastanede yapılan tıbbi maskelerin piyasa fiyatının altında maledildiğini söyleyen Gürdal, "Çalışanlarımızın hepsi kendi personelimiz. Dikiş konusunda tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk ekibi. 8 kişilik bir ekip. Bizim dışarıdan aldığımız tıbbi maskeler steril değil. Burada aynı zamanda işlemler bittikten sonra sterilizasyon birimimize götürerek sterilizasyonu da sağlıyoruz. Personelimize steril edilmiş bir şekilde veriyoruz. Piyasada şuanki fiyatının 10'da 1'ine malediyoruz. Bu da bizim için avantaj oldu. Şuan stoklarımızda maskelerimiz var. Biz o stoktaki maskelerimizin bitmesi ve temin edememe durumunda bunları yedek olarak hazırlıyoruz. Şuan hem stoğumuzda hem ürettiğimiz maskelerle birlikte sahadaki ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA