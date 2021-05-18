BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
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BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

BOLU'da, etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaktaki vatandaşlar aniden bastıran sağanaktan kaçacak yer ararken, bazı ağaçlar da devrildi.

Kentte akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Aniden başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle kentin en işlek caddesinde yürüyen vatandaşlar saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Ayrıca fırtına nedeniyle Borazanlar Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA
BOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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