BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
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BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

BOLU'da, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu. Bolu'da akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta bulunan Türkan Gültekin'e ait evin giriş bölümünü su bastı. Komşuların yardımıyla evin içine su dolması engellendi. Sokak üzerinde bulunan diğer evlerin de bahçelerini su bastı. Vatandaşlar, ellerinde kovalarla evlerinin girişini dolduran suyu çıkardı. Bir evin bahçesinde bulunan köpek, sahibi tarafından suyla kaplanan bahçeden güvenli bir yere alındı. Sokak üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, su baskınıyla alakalı belediyeyi suçladı.

Türkan Gültekin daha önceki yıllarda su baskını olmadığını ve evlerinin önündeki sulama kanalının belediye projesi kapsamında üzerinin kapatılması sonucu böyle bir sorunla karşılaştıklarını iddia ederek, Olduğu gibi yağmur yağınca içeri girdi. Her yağmurda böyle bekleyecek miyiz burada Bunun düşünmesi lazımdı. Projeyi felakete, afete karşı önlemini alıp öyle yapın. Ondan sonra bu kanalı kapatın. Daha önce olmuyordu. İlk defa böyle bir şey oldu. Gelen bir yetkili yok. Haber verdik gelen olmadı. Komşuların sayesinde evin içine girmedi. Yardım ettiler suyu çıkarmamız için. Komşularımızdan Allah razı olsun. diye konuştu.

BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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