BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
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BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

BOLU'da, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evlerin bodrum katları ve garajları sularla dolarken, eşyaları zarar gören vatandaşlar isyan etti.

Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sağlık Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, İzzet Baysal Mahallesi, Beşkavaklar Mahallesi ve Kültür Mahallesi'nde bazı evlerin garajları, bahçeleri ve bodrumları sular altında kaldı. Çok sayıda bodrum kat ve garajdaki eşyalar zor gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suların tahliyesini sağladı. Belediyeye ait vidanjörler de sularla kaplanan apartmanların alt katlarındaki suyu tahliye etti. Vatandaşlar, her yağmurda su baskını yaşadıklarını belirterek isyan etti.

BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
BOLU'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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