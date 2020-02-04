Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

04.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:21

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu evler ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü.

Mahalle sakinleri, kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, suyun mahalleye akışını engelledi.

Mahallede yaşayanlar, kendi imkanları ve itfaiyenin yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, çok sayıda evin suyla dolduğunu, evlerine giremediklerini ifade etti.

Öte yandan Bolu merkeze bağlı Ömerler Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA