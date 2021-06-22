Bolu'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
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Bolu'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bolu'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mengen ilçesinde sağanağın ardından su baskınları yaşandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde sağanağın ardından su baskınları yaşandı.

İlçede öğleden sonra şiddetli yağış etkili oldu.

İlçe merkezinde bir evin bahçesi ile girişi suyla doldu. Bazı eşyaların zarar gördüğü evde yaşayan Kemal Akbıyık ve eşi, Mengen Kaymakamlığınca Belediye Konukevi'ne yerleştirildi.

Pazarköy köyünde ise taşan derenin suyu, 4 evde hasara yol açtı. Ayrıca 2 evin bodrumunu su bastı, bir ahırda göçükler oluştu.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, su baskınlarından kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ilçede özel idare, jandarma, belediye itfaiyesi ile orman işletmesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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