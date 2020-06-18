Bolu'da sağanak; evleri su bastı BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evlerini su basanlar, temizlik çalışması yaptı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, sağanağa dönüştü. Aniden etkili olan şiddetli yağmurla Sümer Mahallesi'nde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Giriş katta bulunan evleri su bastı. Mahalleli de kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı kişiler de yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamadı. Yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi daha sonra sular çekildi.

Öte yandan Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki yolda çökme meydana geldi. Polis tarafından yol, trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA