Bolu'da sağanak etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da sağanak etkili oluyor

Bolu'da sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabah saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşmaya başladı.

Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte hafta sonuna kadar aralıklarla gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Cenk Tosun Ryan Babel Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da sağanak etkili oluyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:35:17. #1.15#

title