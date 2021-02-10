Bolu'da sağanak etkili oluyor
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Bolu'da sağanak etkili oluyor

10.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:52
Bolu'da sağanak etkili oluyor

Bolu'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İşe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyelerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önündeki brandaların altına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, yağmurun yarına kadar aralıklarla devam edeceğini, hafta sonu ise kar yağışının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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