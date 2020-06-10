Bolu'da sağanak etkili oluyor Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kenhtte öğleden sonra aniden başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların saçak altlarında yağışın durmasını bekledi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar gök gürültülü ve sağanak şeklinde aralıklarla etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kentti, hava sıcaklığının ise en yüksek 21 ile 23 derece, en düşük 10 ile 12 derece arasında olmasını bekleniyor.

Kaynak: AA