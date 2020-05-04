Bolu'da sağanak etkili oluyor

Bolu'da sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Bolu'da sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde dün gece başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşlar sağanaktan korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları da sağanağın dinmesini iş yerlerinin çatı altlarında bekledi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gök gürültülü sağanağın hafta sonuna kadar devam edeceğini, çarşamba günü etkisini artıracağını, hava sıcaklıklarının ise perşembe gününe kadar en yüksek 16 derece olacağını belirtti.

Kaynak: AA