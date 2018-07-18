Bolu'da Sağanak

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin önlerine sığınırken, bazıları da sağanağın etkisini kaybetmesini çatı altlarında bekledi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını ve azalarak pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.