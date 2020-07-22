Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdi
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Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdi

Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdiİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, Bolu'daki işletmecileri sevindirdi.

22.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:57

Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, Bolu'daki işletmecileri sevindirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatlerine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı. Bolu'da da genelge kapsamında işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek. Genelge Bolu'daki işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı.

Bolu'da uzun yıllardır kafe işleten Çetin Ataş, 1 saatlik fazla çalışmanın kendilerine maddi olarak olumlu dönüş sağlayacağını ifade ederek, Bu zaman zaman müşterilerle yaşadığımız kapatma sorunlarını da ortadan kaldırmış oldu. Müşterilerin talepleri de bu yöndeydi zaten. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde artık saat 01.00'a kadar müşterilerimize hizmet edeceğiz. Bu bizim için maddi yönden de daha iyi oldu. Zaten koronavirüs tedbirleri nedeniyle müşteri sayımız düştüğü için 1 saatlik çalışma bize ek maddi gelir olarak geri dönecektir. İnşallah bu tedbirler dahilinde bir an önce koronavirüs biter ve önceki dönemlere dönmüş oluruz dedi.

'KURALLARA DİKKAT EDİYORUZ'

Başka bir kafe işletmecisi Yaşar Yıldırım ise, işletme olarak koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade ederek, Normal hayata dönüş planı kurallarıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına ve maske kurallarına özellikle çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimizi genellikle açık alanlarda ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde ağırlamayı tercih ediyoruz. Ayrıca günlük olarak masa, sandalye gibi malzemeleri akşamdan dezenfekte edip, sabah gelen müşterilerimize hijyen kurallarıyla onları ağırlamaya çalışıyoruz diye konuştu.

Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdi

Kaynak: DHA

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