Bolu'da rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometre ölçüldü

BOLU (AA) - Bolu'da kuvvetli rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometreye ulaştı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde lodos etkili oluyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgar, günlük hayatta olumsuzluklara neden oluyor

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın hızı en yüksek saatte 91,8 kilometre ile Yeniçağa ilçesinde kaydedildi.

Bolu kent merkezinde ise saatte 46,8 kilometre hızla etkili olan rüzgar, Bolu Dağı'nda saatte 47,5 kilometre hızla esiyor.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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