Bolu'da rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometre ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometre ölçüldü

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometre ölçüldü

Bolu'da kuvvetli rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometreye ulaştı.

BOLU (AA) - Bolu'da kuvvetli rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometreye ulaştı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde lodos etkili oluyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgar, günlük hayatta olumsuzluklara neden oluyor

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın hızı en yüksek saatte 91,8 kilometre ile Yeniçağa ilçesinde kaydedildi.

Bolu kent merkezinde ise saatte 46,8 kilometre hızla etkili olan rüzgar, Bolu Dağı'nda saatte 47,5 kilometre hızla esiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

 Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title