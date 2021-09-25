Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi - Haberler
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Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi Bolu'da, kentin en işlek caddesindeki bir iş merkezine 2 öğrenci gencin açtığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen erotik shop'un tabelası indirilerek mühürlendi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

BOLU - Bolu'da, kentin en işlek caddesindeki bir iş merkezine 2 öğrenci gencin açtığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen erotik shop'un tabelası indirilerek mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katına 2 öğrenci genç tarafından erotik shop dükkanı açıldı. Cinsel sağlık ürünlerinin yanı sıra fantezi ürünlerinin de satıldığı işyerinin tabelasını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bolu Belediyesine yapılan şikayetlerin ardından yapılan incelemede dükkanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. İşyerini açan 2 gencin ruhsat başvurusunda bulunduğu ancak reddedildiğinin belirlenmesi üzerine zabıta ekipleri işyerini mühürledi.

Mühürleme işleminin ardından işyerinin 'Erotik Shop' yazılı tabelası da itfaiye ekiplerinin yardımıyla indirildi. Çalışmaları meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, tabelanın indirilmesinden ve işyerinin mühürlenmesinden memnun olduklarını belirttiler.

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi

Bolu'da, ruhsatsız 'Erotik Shop', tabelası indirilerek mühürlendi
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