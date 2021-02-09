Bolu'da ruhsatsız 4 bankamatik mühürlendi
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Bolu'da ruhsatsız 4 bankamatik mühürlendi

09.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:50
Bolu'da ruhsatsız 4 bankamatik mühürlendi

Bolu Belediyesince, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 4 bankamatik mühürlendi.

Bolu Belediyesince, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 4 bankamatik mühürlendi.

Büyük Cami Mahallesi'nde yer alan Bolu Belediyesi iş merkezinde faaliyet gösteren 2 banka önüne gelen zabıta ekipleri, yetkililere mühürleme yapacakları bilgisini verdi.

Ekipler, daha sonra ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 2 bankanın 4 bankamatiğini mühürledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, bankalardan birinin kendileriyle hiç iletişime geçmediğini, diğerinin ise uygulamaya karşı çıktığını belirterek, mühürlemelerin bu nedenle yapıldığını söyledi.

Amaçlarının vatandaşı mağdur etmek olmadığını vurgulayan Özcan, bundan sonraki süreçte izinsiz baz istasyonlarıyla ilgili de benzer uygulamaların yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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