Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi
Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.
Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde arama yapıldığı kaydedildi.
Aramada, Roma dönemine ait 5 pişmiş toprak küpün ele geçirildiği olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.