BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK
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BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerini artırdıklarını ifade ederek, "Apartman içlerinde dahil olmak üzere, yöneticiler dahil olmak üzere bu konuda sorumluluk alabilecek herkes uyarıldı.

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerini artırdıklarını ifade ederek, "Apartman içlerinde dahil olmak üzere, yöneticiler dahil olmak üzere bu konuda sorumluluk alabilecek herkes uyarıldı. Herkesle gerekli diyalog oluşturuldu. Hiç bir şekilde müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Bolu'da, tam kapanma öncesinde yüz binde 365 olan koronavirüs vaka sayısı alınan tedbirlerle birlikte yüz binde 282'ye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimlerin devam ettiği il genelinde Ramazan Bayramı boyunca da tedbirler artırılacak. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Birbirlerimizi telefonla arayıp gönlümüzden selam göndereceğiz. Gönüllerimizde tutacağız sevgimizi. Çünkü bu dönemde sağlık şartları bunu gerektiriyor. Normallerimize dönebilmek, daha güzel günlere ulaşabilmek için bu tedbirlere uymamız lazım. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tedbirler ve denetimler devam ediyor. Bu konuda gereken işlem neyse bugüne kadar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır. Bu bakımdan hiç bir şekilde bu tedbirleri ihlal etmeyelim. Önümüzdeki süre içerisinde çok iyi olacağımıza inanıyorum." dedi.

Vali Ümit, düşen rakamların yeniden artmaması için tedbirlerin arttığını ifade ederek, "Apartman içlerinde dahil olmak üzere, yöneticiler dahil olmak üzere bu konuda sorumluluk alabilecek herkes uyarıldı. Herkesle gerekli diyalog oluşturuldu. Hiç bir şekilde müsamaha gösterilmeyecek. Burada ceza yazmak mesele değil. Ceza yazmak ne maksattır, ne de sonuçtur. Esas olan bu kuralın uygulanmasıdır. Arzumuz istirhamımız budur. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Bu sağlığımızı koruyabilmemiz için yerimizden birbirlerimizin bayramlarını kutlayalım. Telefonlarla bayramları kutlayalım. Bayramlarda kesinlikle sokağa çıkmayalım. Yasaklara itibar edelim ki bu tedbirler maksadına ulaşmış olsun. Şu süreç içerisinde ülke genelinde tüm rakamlar düştü. Bizde de ciddi şekilde rakamlar düştü. Bu güzel gidişi kötüye çevirmeyelim." diye konuştu.

BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK
BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK
BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK
BOLU'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEDBİRLER ARTACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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