Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
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Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da dün PTT şubesinden 170 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da dün PTT şubesinden 170 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki PTT şubesinden hırsızlık yaptığı öne sürülen, başka bir PTT şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak'ta dün PTT şubesindeki Pttmatikten 150 bin, kasadan da 20 bin lira olmak üzere 170 bin liranın çalındığı tespit edilmişti.

Güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin başka bir PTT şubesinin güvenlik görevlisi U.I. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı çaldığı öne sürülen parayla saklandığı evde gözaltına almıştı.

Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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