Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı
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Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı

Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, sabah işe gelen çalışanların kapısını açık bulduğu PTT Şubesi'nde yapılan incelemede 170 bin çalındığı belirlendi.

Bolu'da, sabah işe gelen çalışanların kapısını açık bulduğu PTT Şubesi'nde yapılan incelemede 170 bin çalındığı belirlendi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen PTT'nin güvenlik görevlisi çaldığı paralarla yakalandı.

Olay, Gölyüzü mahallesi Dere sokakta bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu farketti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Hırsız PTT'nin güvenlik görevlisi çıktı

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi. PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan U.I. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı
Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı
Bolu'da, PTT Şubesi'nden 170 bin lira çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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