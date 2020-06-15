Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Delice Yaylası'nda Burak Telkeş (28) ile Harun S. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler ikiliyi ayırdı.

Harun S, gece saatlerinde arayarak Abant yol ayrımında buluştuğu Telkeş'e pompalı tüfekle ateş etti.

Telkeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Harun S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA