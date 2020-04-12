Bolu'da polislere pastalı sürpriz BOLU'da, 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle mahalleli ile birlikte polislere sürpriz yaptı.

BOLU'da, 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle mahalleli ile birlikte polislere sürpriz yaptı. Polisler, kendilerini balkonlarda alkışlayan vatandaşları ve pastayı görünce şaşırdı.

Beşkavaklar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle polislere bir sürpriz yapmak istedi. Buse Aydemir, önce mahalleli ile konuştu. Mahalleli de kendisine destek verince 155'i arayıp, polislere sürpriz yapmak istediğini söyledi. 155 Haber Merkezi'ndeki polis memuru da koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi durumunda sürpriz yapılmasında bir sakınca olmadığını söyledi ve bölgeye konudan haberi olmayan 2 ekip yönlendirdi. Beşkavaklar Mahallesi'ne gelen 2 polis ekibi karşılarında elinde pasta ile Buse Aydemir'i görünce şaşkınlık yaşadı. Bu sırada mahalleli de pencerelere ve balkonlara çıkıp polisleri alkışladı. Polisler, kendilerine yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Bir polis memuru 'Bizleri utandırıyorsunuz' diyerek mahalleli ve Buse Aydemir'i alkışladı. Polisler, kendilerine ikram edilen pastaları yedikten sonra, sürprizi yapanlara teşekkür ederek ayrıldı.

'BAŞIMIZ SIKIŞTIĞINDA GELİYORLAR'Zor şartlarda çalışan polis memurlarını mutlu etmek için böyle bir sürpriz hazırladığını aktaran, Buse Aydemir, "Bugüne kadar başım sıkıştığında, polisi aradığım zaman hemen geliyorlar. Her konuda, her şartta yanımızda oluyorlar. Bugün içimden böyle bir şey geldi. Gün birlik günü dedik. Bugün de ben yanlarında olmak istedim. Mahalledekilere söyledim. Kimse itiraz etmedi. Demek ki o kadar işlerini düzgün yapıyorlar, o kadar yanımızda olmuşlar ki bugün biz de canı gönülden yanlarında olmak istedik. Var olduğumuzu söylemek istedik. İyi ki varsınız diyorum" dedi.

Kaynak: DHA