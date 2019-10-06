Bolu'da polisevinde yangın (1)

06.10.2019 01:10

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ İSTANBUL DHA

Bolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede polisevini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Polisevindeki yangın

-Detaylar

Kaynak: DHA