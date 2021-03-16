Bolu'da polis, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor
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Bolu'da polis, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

16.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:27
Bolu'da polis, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

BOLU Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

BOLU Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanları için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kentin dört bir yanında ekip otosuyla devriye gezen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. Polislerin sokak hayvanlarını beslemesi ve yakın ilgileri vatandaşlardan takdir görüyor.


Bolu'da polis, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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