Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı - Haber
Bolu, Güncel

Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

Bolu otobüs terminalinde görevli polis memuruna, kendilerini yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle mukavemet ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:26
Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

Bolu otobüs terminalinde görevli polis memuruna, kendilerini yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle mukavemet ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terminalde görev yapan polis memuru, araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı.

Uyarılara rağmen müziğin sesi kısılmayınca polis memuru, araçta bulunanlardan kimlik istedi.

Bunun üzerine polis memuru ile araçta bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Polis memuru beylik tabancasıyla havaya ateş açarak, şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis memurunun telsizden anons ederek yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Terminale gelen resmi ve sivil ekipler, gözaltına aldıkları 4 kişiyi emniyete götürdü.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Emine Bulut Sinan Akçıl Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin İsmail Kartal Hikmet Karaman Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:57:03. #1.15#